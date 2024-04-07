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«Ахмат» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Ахмат» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 7 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» встретится с московским «Локомотивом». Команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начнётся в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 15-м туре нынешнего сезона РПЛ «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Ахматом». На гол Мохамеда Конате железнодорожники ответили двойным выстрелом. На 80-й минуте Максим Глушенков сравнял счёт, а спустя минуту Тимур Сулейманов забил второй мяч в ворота грозненцев.

В данный момент «Ахмат» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 21 проведённом матче. «Локомотив» располагается на шестой позиции с 33 очками после аналогичного количества встреч.

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