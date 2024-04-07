Болельщики «Лацио» вывесили баннер в память о жертвах трагедии в «Крокусе»

В субботу, 6 апреля, в рамках 31-го тура итальянской Серии А состоялось римское дерби, в результате которого «Рома» одержала победу со счётом 1:0. Болельщики «Лацио» вывесили баннер в память о жертвах страшной трагедии, которая произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Почтим память погибших в Москве 22 марта 2024 года» — написано на баннере.

Напомним, «Рома» выиграла благодаря голу центрального защитника Джанлуки Манчини. Ему ассистировал Пауло Дибала. Аргентинец подал угловой с левого фланга — в штрафной Манчини отклеился от защитника «Лацио» Алессио Романьоли и головой расстрелял вратаря номинальных гостей Христоса Мандаса.

В данный момент «Рома» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 55 очков в 31 проведённом матче. «Лацио» располагается на седьмой строчке с 46 очками после аналогичного количества встреч.