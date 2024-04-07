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Динамо — Спартак. Прямая трансляция
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Егор Титов: объективно на данном этапе три команды в золотой гонке РПЛ

Егор Титов: объективно на данном этапе три команды в золотой гонке РПЛ
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Шестикратный чемпион России, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов прокомментировал слова главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, который сказал, что бело-голубые по-прежнему участвуют в «золотой гонке».

Конечно. Ещё будет матч «Зенит» — «Краснодар», где они могут поделить очки, а «Динамо» как раз этим может и воспользоваться. Почему нет? И «Краснодару» ехать к «Спартаку», и «Зенит» ещё не играл с «Локомотивом» и с «Динамо» в Москве. Впереди достаточно матчей, где можно попробовать опередить лидера. Объективно у нас на данном этапе три команды в гонке. Туров осталось мало. Не думаю, что кто-то ещё сможет вмешаться. Но если эти три команды будут исправно брать своё, то их стыковые матчи будут идти за шесть очков. Это уже будут чемпионские очки», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, после 21 матча РПЛ «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков, однако у московского клуба есть игра в запасе.

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