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ЦСКА — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 14:00

ЦСКА — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 15-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» и ЦСКА сыграли вничью в Воронеже — 1:1. На гол чилийского нападающего армейцев Виктора Давилы Сергей Божин ответил в компенсированное время второго тайма.

В данный момент ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 проведённом матче. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.

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