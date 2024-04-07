«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:30

Сегодня, 7 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Матч начнётся в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 30 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр английской Премьер-лиги «Ливерпуль» заработал 70 очков и расположился на второй строчке.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии команды встречались в 17-м туре. В том противостоянии «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 0:0.