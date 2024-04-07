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Титов: если «Спартак» победит «Динамо» при красивом футболе — сразу пойдут иные эпитеты

Титов: если «Спартак» победит «Динамо» при красивом футболе — сразу пойдут иные эпитеты
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов прокомментировал призывы экс-игроков санкт-петербургского «Зенита» Владимира Быстрова и Владислава Радимова убрать Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых. Сегодня, 7 апреля, «Спартак» встретится со столичным «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если нет результата, то почему бы и нет? Но им проще говорить со своей колокольни. Они питерские, у них «Зенит» идёт на первом месте. Они могут говорить всё что угодно. Мы, москвичи, болеем за «Спартак». А я тем более и не болельщик, где-то коллега Абаскалю.

Поэтому с подобными выражениями стараюсь быть аккуратнее. Если «Спартак» сейчас победит «Динамо» с хорошим счётом при красивом футболе — сразу пойдут иные эпитеты. Это «Спартак», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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