Титов: если «Спартак» победит «Динамо» при красивом футболе — сразу пойдут иные эпитеты

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов прокомментировал призывы экс-игроков санкт-петербургского «Зенита» Владимира Быстрова и Владислава Радимова убрать Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых. Сегодня, 7 апреля, «Спартак» встретится со столичным «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ.

«Если нет результата, то почему бы и нет? Но им проще говорить со своей колокольни. Они питерские, у них «Зенит» идёт на первом месте. Они могут говорить всё что угодно. Мы, москвичи, болеем за «Спартак». А я тем более и не болельщик, где-то коллега Абаскалю.

Поэтому с подобными выражениями стараюсь быть аккуратнее. Если «Спартак» сейчас победит «Динамо» с хорошим счётом при красивом футболе — сразу пойдут иные эпитеты. Это «Спартак», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.