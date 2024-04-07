Игрок «Сочи» Кирилл Кравцов: «Ростов» не удивил

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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов поделился мнением о минувшем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сочинский клуб сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 2:2.

«Чего ожидали при подготовке к «Ростову»? Хотели победить, не получилось.

Удивил ли «Ростов»? Нет, играли в свою игру», — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

После 22 матчей чемпионата России «Сочи» набрал 15 очков и на текущий момент занимает 16-е место. В следующем туре сочинский клуб сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 13 апреля и пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

В нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.