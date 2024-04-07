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«Матч между «Спартаком» и ЦСКА уже ушёл на второй план». Колосков — о принципиальных дерби

«Матч между «Спартаком» и ЦСКА уже ушёл на второй план». Колосков — о принципиальных дерби
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими командами — «Динамо» и «Спартаком». Бело-голубые примут красно-белых на своём домашнем стадионе сегодня, 7 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч между «Спартаком» и ЦСКА уже ушёл на второй план. В моё время одним из самых принципиальных противостояний были встречи «Спартака» с «Динамо». Но, как мы видим, ситуация меняется.

На сегодняшний день «Спартак» является раздражителем для любой команды. Любой матч красно-белых с топовыми соперниками — общезначимый и одинаково принципиальный. Поэтому выделять какое-то именно противостояние из всех имеющихся я бы не стал», — приводит слова Колоскова Legalbet.

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