«Матч между «Спартаком» и ЦСКА уже ушёл на второй план». Колосков — о принципиальных дерби

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими командами — «Динамо» и «Спартаком». Бело-голубые примут красно-белых на своём домашнем стадионе сегодня, 7 апреля.

«Матч между «Спартаком» и ЦСКА уже ушёл на второй план. В моё время одним из самых принципиальных противостояний были встречи «Спартака» с «Динамо». Но, как мы видим, ситуация меняется.

На сегодняшний день «Спартак» является раздражителем для любой команды. Любой матч красно-белых с топовыми соперниками — общезначимый и одинаково принципиальный. Поэтому выделять какое-то именно противостояние из всех имеющихся я бы не стал», — приводит слова Колоскова Legalbet.