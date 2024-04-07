Экс-тренер ЦСКА прокомментировал выступления Давилы в составе армейцев

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о чилийском нападающем армейцев Викторе Давиле.

«Давила после паузы стал показывать хороший футбол, осенью он был всё-таки не так ярок. Этому есть простое объяснение: прошло время, человек адаптировался в команде, в лиге, в стране, куда он приехал.

Это нормальная история, что футболисты проявляют себя только спустя время. Заметно, как он с каждым матчем прибавляет. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе», — приводит слова Чанова Legalbet.

Виктор Давила присоединился к ЦСКА в августе 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах за армейцев во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.