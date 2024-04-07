«Флуминенсе» заинтересован в трансфере игрока «Краснодара» Алонсо — Fluminense Strong

«Флуминенсе» проявляет заинтересованность в переходе 31-летнего центрального защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо. Об этом сообщает Fluminense Strong в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб находится в поиске футболистов для усиления защитной линии команды. Парагвайский игрок является одним из приоритетных вариантов на эту позицию.

Напомним, Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года. За этот период он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.