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Сергей Ташуев прокомментировал продление контракта с «Факелом»

Сергей Ташуев прокомментировал продление контракта с «Факелом»
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Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал продление контракта с клубом. Журналист Иван Карпов сообщал, что новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.

«Как это повлияет на мою работу? Всё нормально. Продлил и продлил. Работаем дальше. Сейчас не об этом голова думает», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ» перед матчем с московским ЦСКА.

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Факелом». Игра проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма армейцы выигрывают со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    
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