Сергей Ташуев прокомментировал продление контракта с «Факелом»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал продление контракта с клубом. Журналист Иван Карпов сообщал, что новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.

«Как это повлияет на мою работу? Всё нормально. Продлил и продлил. Работаем дальше. Сейчас не об этом голова думает», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ» перед матчем с московским ЦСКА.

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Факелом». Игра проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма армейцы выигрывают со счётом 1:0.