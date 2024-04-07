Сергей Ташуев прокомментировал продление контракта с «Факелом»
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Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал продление контракта с клубом. Журналист Иван Карпов сообщал, что новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.
«Как это повлияет на мою работу? Всё нормально. Продлил и продлил. Работаем дальше. Сейчас не об этом голова думает», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ» перед матчем с московским ЦСКА.
В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Факелом». Игра проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма армейцы выигрывают со счётом 1:0.
МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36' 2:0 Обляков – 60' 3:0 Файзуллаев – 75' 4:0 Чалов – 90' 4:1 Черов – 90+4'
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