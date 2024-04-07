«Ахмат» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

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Сегодня, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Семёнов, Тодорович, Швец, Тимофеев, Олейников, Садулаев, Ильин, Конате.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Самошников, Карпукас, Баринов, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

Фото: ФК «Ахмат»

Фото: ФК «Локомотив»

«Ахмат» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 21 проведённом матче. «Локомотив» располагается на шестом месте с 33 очками после аналогичного количества встреч.