«Краснодар» — куражная команда». Ольга Смородская оценила чемпионскую гонку в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Понятно, что «Краснодар» сейчас играет больше на эмоциях после смены тренера. Наверное, не ошиблись, убрав Ивича, раз команда добивается результата. Борьба за чемпионство? «Краснодар» — куражная команда, а чемпионами, как правило, становятся прагматики, как «Зенит», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, после 22 матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», у которого в активе 41 балл. Однако у сине-бело-голубых есть ещё игра в запасе. Сегодня, 7 апреля, «Зенит» проведёт матч с «Балтикой». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.