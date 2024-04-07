Игрок «Сочи» Кравцов: давит ли на нас результат? Конечно

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов ответил на вопрос о том, давят ли на команду её последние результаты.

«Давит ли на нас результат? Конечно, мы хотим побеждать в каждой игре и нам важно каждое очко. Но пока ничьи...» — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

Напомним, после 22 матчей Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 15 очков и на текущий момент занимает последнее, 16-е место. В последних пяти матчах чемпионата России подопечные Роберта Морено пять раз сыграли вничью. Вчера, 6 апреля, в игре 23-го тура РПЛ «Сочи» со счётом 2:2 сыграл вничью с «Ростовом».

В следующем туре сочинский клуб встретится с московским «Спартаком». Игра пройдёт 13 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени.