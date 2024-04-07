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Игрок «Факела» Марков — о поражении от ЦСКА: лучше раз проиграть 1:4, чем четыре по 0:1

Игрок «Факела» Марков — о поражении от ЦСКА: лучше раз проиграть 1:4, чем четыре по 0:1
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Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков поделился впечатлениями от поражения в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 7 апреля, «Факел» уступил московскому ЦСКА со счётом 1:4. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

«В сегодняшней игре всё пошло не так. Но надо искать позитив. Лучше один раз проиграть 1:4, чем четыре раза по 0:1. Сегодня не получалось буквально всё. ЦСКА нас полностью переиграл — здесь даже комментировать нечего», — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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