Игрок «Факела» Марков — о поражении от ЦСКА: лучше раз проиграть 1:4, чем четыре по 0:1

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков поделился впечатлениями от поражения в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 7 апреля, «Факел» уступил московскому ЦСКА со счётом 1:4. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«В сегодняшней игре всё пошло не так. Но надо искать позитив. Лучше один раз проиграть 1:4, чем четыре раза по 0:1. Сегодня не получалось буквально всё. ЦСКА нас полностью переиграл — здесь даже комментировать нечего», — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.