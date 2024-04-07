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ЦСКА и «Зенит» выиграли в РПЛ, борцы завоевали восемь лицензий к ОИ. Главное к вечеру

ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» выиграли в РПЛ, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ, «Металлург» вышел вперёд в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Автомобилистом», Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии, российские борцы завоевали восемь лицензий для участия в Олимпиаде. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 7 апреля.

Футбол

ЦСКА разгромил «Факел» в матче 23-го тура РПЛ

«Зенит» обыграл «Балтику» и вернулся на первое место в таблице РПЛ

«Локомотив» на выезде победил «Ахмат», прервав безвыигрышную серию из пяти матчей

«Ливерпуль» не смог вернуться на первое место в АПЛ, сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед»

Хоккей

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в третьем матче и вновь вышел вперёд в серии

Теннис

Алькарас досрочно завершил тренировку в Монте-Карло из-за болевых ощущений в предплечье

Хуркач выиграл первый титул на грунте, победив в турнире категории ATP-250 в Эшториле

Бокс/ММА

Аллен после победы в поединке с Кёртисом вызвал на бой дю Плесси

Баскетбол

ЦСКА опустился на второе место Единой лиги, во второй раз подряд проиграв «Енисею»

«Уралмаш» одержал шестую победу подряд в Единой лиге, обыграв «Астану»

Биатлон

Алина Кудисова стала третьей в гонке на 50 км классическим стилем на Югорском марафоне

Лыжи

Большунов опередил Коростелёва в борьбе за победу в общем зачёте мини-тура в Кировске

Вероника Степанова победила в общем зачёте Кубка России в сезоне-2023/2024

Авто

Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии, Перес — второй, Сайнс — третий

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Гандболистки ЦСКА завоевали Кубок России третий раз подряд

Российские борцы завоевали восемь лицензий на ОИ-2024