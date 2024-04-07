ЦСКА и «Зенит» выиграли в РПЛ, борцы завоевали восемь лицензий к ОИ. Главное к вечеру

ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» выиграли в РПЛ, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ, «Металлург» вышел вперёд в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Автомобилистом», Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии, российские борцы завоевали восемь лицензий для участия в Олимпиаде. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 7 апреля.
Футбол
ЦСКА разгромил «Факел» в матче 23-го тура РПЛ
«Зенит» обыграл «Балтику» и вернулся на первое место в таблице РПЛ
«Локомотив» на выезде победил «Ахмат», прервав безвыигрышную серию из пяти матчей
«Ливерпуль» не смог вернуться на первое место в АПЛ, сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед»
Хоккей
«Металлург» обыграл «Автомобилист» в третьем матче и вновь вышел вперёд в серии
Теннис
Алькарас досрочно завершил тренировку в Монте-Карло из-за болевых ощущений в предплечье
Хуркач выиграл первый титул на грунте, победив в турнире категории ATP-250 в Эшториле
Бокс/ММА
Аллен после победы в поединке с Кёртисом вызвал на бой дю Плесси
Баскетбол
ЦСКА опустился на второе место Единой лиги, во второй раз подряд проиграв «Енисею»
«Уралмаш» одержал шестую победу подряд в Единой лиге, обыграв «Астану»
Биатлон
Алина Кудисова стала третьей в гонке на 50 км классическим стилем на Югорском марафоне
Лыжи
Большунов опередил Коростелёва в борьбе за победу в общем зачёте мини-тура в Кировске
Вероника Степанова победила в общем зачёте Кубка России в сезоне-2023/2024
Авто
Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии, Перес — второй, Сайнс — третий
Другие
Гандболистки ЦСКА завоевали Кубок России третий раз подряд
Российские борцы завоевали восемь лицензий на ОИ-2024