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ЦСКА, Зенит и Локомотив одержали победы в РПЛ, Металлург выиграл в третьем матче серии Кубка Гагарина с Автомобилистом

ЦСКА и «Зенит» выиграли в РПЛ, борцы завоевали восемь лицензий к ОИ. Главное к вечеру
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ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» выиграли в РПЛ, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ, «Металлург» вышел вперёд в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Автомобилистом», Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии, российские борцы завоевали восемь лицензий для участия в Олимпиаде. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 7 апреля.

Футбол

ЦСКА разгромил «Факел» в матче 23-го тура РПЛ

«Зенит» обыграл «Балтику» и вернулся на первое место в таблице РПЛ

«Локомотив» на выезде победил «Ахмат», прервав безвыигрышную серию из пяти матчей

«Ливерпуль» не смог вернуться на первое место в АПЛ, сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед»

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«Металлург» обыграл «Автомобилист» в третьем матче и вновь вышел вперёд в серии

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