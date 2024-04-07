Евгений Марков: Игорь Акинфеев мог вообще не выходить на матч с «Факелом»

Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился мнением о минувшем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором воронежский клуб проиграл со счётом 1:4.

«Сегодня Игорь Акинфеев мог вообще не выходить на матч — ничего не изменилось бы. Не получилось как в атаке, так и в обороне. Команда полностью провалила игру. Будем работать и исправлять ошибки», — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 26 очков и на текущий момент занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге ЦСКА заработал 36 очков и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре «Факел» сыграет с «Ростовом». Матч состоится 14 апреля.