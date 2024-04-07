Валерий Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»

Бывший тренер российских и зарубежных команд Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими командами — «Динамо» и «Спартаком». Бело-голубые примут красно-белых на своём домашнем стадионе сегодня, 7 апреля. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Понятно, что более тренерская команда — это «Динамо». «Спартак» — совершенно непредсказуем. Не всегда игра красно-белых зависит от их формы. «Спартак» может сыграть по настроению. В какой-о степени фаворит матча «Динамо», но от «Спартака» можно ожидать чего угодно», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В данный момент «Динамо» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 38 очков в 21 проведённом матче. «Спартак» располагается на седьмой строчке с 32 очками после аналогичного количества встреч.