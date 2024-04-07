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Файзуллаев высказался о возможном решении ЦСКА не отпускать его в сборную Узбекистана

Файзуллаев высказался о возможном решении ЦСКА не отпускать его в сборную Узбекистана
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после победы над «Факелом» в 23-м туре РПЛ (4:1) высказался о своей адаптации в стане армейцев, а также ответил на вопрос касательно сборной Узбекистана.

— Очень рад, что победили и забрали три очка.

— Как ощущаешь себя в команде? Полностью адаптировался?

— Да, уже привык. У меня была пауза после сборной. После этого не набрал форму, но сейчас хорошо себя чувствую, играю. Всегда хочу помогать команде.

— Была информация, что ЦСКА не хочет отпускать тебя в сборную.

— Слышал, что идут переговоры. Я всегда готов помочь своей стране. Если отпустят, хотел бы поиграть там, — передаёт слова Аббосбека Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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