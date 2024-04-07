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Защитник ЦСКА Мойзес: Акинфеев читает игру и великолепно раздаёт передачи

Защитник ЦСКА Мойзес: Акинфеев читает игру и великолепно раздаёт передачи
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Защитник ЦСКА Мойзес высказался о передачах голкипера Игоря Акинфеева. Сегодня, 7 апреля, ЦСКА разгромил «Факел» (4:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

— Передача Акинфеева перед вторым голом. Как он это делает?

— У него отличная длинная передача. Он владеет этим пасом. Он прекрасно читает игру. Аббос сделал отличное движение. Акинфеев длинные передачи раздаёт просто великолепно, — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В составе армейцев отличились Тамерлан Мусаев, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев и Фёдор Чалов. За гостей единственный мяч забил Василий Черов.

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