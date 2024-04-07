Мойзес: игроки ЦСКА задолжали болельщикам красивый футбол

Защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал победу армейцев над воронежским «Факелом» в 23-м туре РПЛ (4:1). Встреча состоялась сегодня, 7 апреля, в Москве.

«Хотел бы поздравить партнёров по команде, всех болельщиков, которые были на этом матче. Мне кажется, что мы задолжали красивый футбол болельщикам, чтобы весь матч проходил под нашим контролем. Победа над «Факелом» заслуженная», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 26 очков и на текущий момент занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге ЦСКА заработал 36 очков и располагается на четвёртой строчке.