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Защитник ЦСКА Мойзес: хочу выучить русский язык, но без прессинга и давления

Защитник ЦСКА Мойзес: хочу выучить русский язык, но без прессинга и давления
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Защитник московского ЦСКА Мойзес после победы над «Факелом» в 23-м туре РПЛ (4:1) рассказал о том, планирует ли улучшать навыки русского языка.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

« Когда сможете дать интервью на русском языке?
— Понятно, что я не полностью свободен в русском языке. Чуть-чуть сложно мне пока. В нашем языке есть артикли, а здесь — нет. Есть разница в языке, но я продолжаю учиться и брать уроки. Хочу выучить язык лучше, но без прессинга и давления. Может быть, однажды будет день, когда мы с вами поговорим на русском языке. Сложное в русском языке — это грамматика», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.

В 15-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» и ЦСКА сыграли вничью в Воронеже — 1:1. На гол чилийского нападающего армейцев Виктора Давилы Сергей Божин ответил в компенсированное время второго тайма.

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