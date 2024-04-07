Защитник ЦСКА Мойзес: хочу выучить русский язык, но без прессинга и давления

Защитник московского ЦСКА Мойзес после победы над «Факелом» в 23-м туре РПЛ (4:1) рассказал о том, планирует ли улучшать навыки русского языка.

« Когда сможете дать интервью на русском языке?

— Понятно, что я не полностью свободен в русском языке. Чуть-чуть сложно мне пока. В нашем языке есть артикли, а здесь — нет. Есть разница в языке, но я продолжаю учиться и брать уроки. Хочу выучить язык лучше, но без прессинга и давления. Может быть, однажды будет день, когда мы с вами поговорим на русском языке. Сложное в русском языке — это грамматика», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.

В 15-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» и ЦСКА сыграли вничью в Воронеже — 1:1. На гол чилийского нападающего армейцев Виктора Давилы Сергей Божин ответил в компенсированное время второго тайма.