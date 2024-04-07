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Мойзес: Обляков проживает отличный период в карьере — это результат ежедневного труда

Мойзес: Обляков проживает отличный период в карьере — это результат ежедневного труда
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Защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал игру одноклубника Ивана Облякова в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Встреча состоялась сегодня, 7 апреля 2024 года. Он прошла в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 4:1. Обляков в минувшей игре записал на свой счёт гол и результативную передачу.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

«Начнём с его номера на футболке — десятка всегда отличается от других игроков. Вы всё время ждёте чего-то особенного. У него другое видение. Сегодня он сыграл очень хорошо. Ваня действительно проживает отличный период в своей карьере. Всё это результаты ежедневного труда — он отличный профессионал. Поздравляю его! Надеюсь, он будет продолжать в том же духе», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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