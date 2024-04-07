Мойзес: Обляков проживает отличный период в карьере — это результат ежедневного труда

Защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал игру одноклубника Ивана Облякова в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Встреча состоялась сегодня, 7 апреля 2024 года. Он прошла в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 4:1. Обляков в минувшей игре записал на свой счёт гол и результативную передачу.
«Начнём с его номера на футболке — десятка всегда отличается от других игроков. Вы всё время ждёте чего-то особенного. У него другое видение. Сегодня он сыграл очень хорошо. Ваня действительно проживает отличный период в своей карьере. Всё это результаты ежедневного труда — он отличный профессионал. Поздравляю его! Надеюсь, он будет продолжать в том же духе», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
- 7 апреля 2024
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