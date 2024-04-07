«Черноморец» разгромил «Кубань» и довёл победную серию в Первой лиге до четырёх матчей

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и краснодарская «Кубань». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи. Матч проходил на стадионе «Центральный» в Новороссийске и завершился крупной победой хозяев со счётом 3:0.

Полузащитник хозяев Юрий Будагян открыл счёт на 22-й минуте. Во втором тайме Антон Антонов с 11-метровой отметки удвоил преимущество новороссийцев (72-я минута), а минуту спустя нападающий Мераби Уридия довёл счёт до крупного.

Это четвёртая подряд победа «Черноморца» в Первой лиге. После этой встречи новороссийцы с 30 очками в 25 матчах занимают 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, «Кубань» набрала 22 очка и находится на предпоследней, 17-й строчке.