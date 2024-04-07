Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Черноморец» разгромил «Кубань» и довёл победную серию в Первой лиге до четырёх матчей

«Черноморец» разгромил «Кубань» и довёл победную серию в Первой лиге до четырёх матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и краснодарская «Кубань». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи. Матч проходил на стадионе «Центральный» в Новороссийске и завершился крупной победой хозяев со счётом 3:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 26-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
3 : 0
Кубань
Краснодар
1:0 Будагян – 22'     2:0 Антонов – 63'     3:0 Уридия – 73'    

Полузащитник хозяев Юрий Будагян открыл счёт на 22-й минуте. Во втором тайме Антон Антонов с 11-метровой отметки удвоил преимущество новороссийцев (72-я минута), а минуту спустя нападающий Мераби Уридия довёл счёт до крупного.

Это четвёртая подряд победа «Черноморца» в Первой лиге. После этой встречи новороссийцы с 30 очками в 25 матчах занимают 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, «Кубань» набрала 22 очка и находится на предпоследней, 17-й строчке.

Турнирная таблица
Календарь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android