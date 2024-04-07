«Динамо» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

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Сегодня, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Карраскаль, Нгамалё, Чавес, Бителло, Тюкавин.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Медина, Угальде, Соболев.

После 21 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 32 очка и расположился на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались в 9-м туре. В том противостоянии красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0.