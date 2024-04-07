«Зенит» обыграл «Балтику» и вернулся на первое место в таблице РПЛ

Сегодня, 7 апреля, прошёл матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственный гол в матче забил Педро. Бразильский легионер хозяев забил на 43-й минуте.

После 22 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 44 очка и вернулся на первое место в таблице, обойдя на одно очко «Краснодар». В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Балтика» заработала 17 очков и расположилась на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 14-м туре. В том противостоянии «Зенит» обыграл «Балтику» со счётом 2:0. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились нападающие Иван Сергеев и Матео Кассьерра.