Воспитанник «Зенита» Козлов: ждал матч «Балтики» в Питере, рад встрече

Полузащитник калининградской «Балтики» Данила Козлов прокомментировал гостевой матч 23-го тура РПЛ-2023/2024 с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1), воспитанником которого он является.

«Я ждал этот матч. Но, конечно, хотелось бы другой результат. Нам есть над чем работать. Я считаю, что второй тайм получился достойным с нашей стороны. Мы играли хорошо, но надо было забивать. Спасибо, что мы не пропустили больше. Я думаю, что каждая из команд могла забивать больше.

Безусловно, перед матчем видел много друзей. Эмоции были только положительные, был рад встрече. Это только давало импульс игре», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

19-летний Козлов вышел на поле в стартовом составе и сыграл весь матч.

После 22 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 44 очка и вернулся на первое место в таблице, обойдя на одно очко «Краснодар». В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Балтика» заработала 17 очков и расположилась на 15-й строчке.