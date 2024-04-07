Александр Гришин: игра Аббоса Файзуллаева за ЦСКА вселяет оптимизм

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру полузащитника армейского клуба Аббосбека Файзуллаева в матче 23-го тура РПЛ-2023/2024 с воронежским «Факелом» (4:1).

«Я так понял, что Файзуллаеву дали отдохнуть после Кубка Азии. Он сыграл много матчей на международном турнире и не проходил предсезонку с ЦСКА. Поэтому тяжеловато начинал играть, и тренеры дали ему немножко передохнуть. Наверное, было другое функциональное состояние.

А сейчас в двух играх сыграл хорошо, и это вселяет оптимизм. Аббосбек — креативный футболист, благодаря которому строится игра ЦСКА на фланге атаки. Он молодец. Сейчас забил и отдал, а также в игре с «Балтикой» себя хорошо показал. Он набирает форму. Я думаю, что в ближайших матчах будет играть в основе», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.