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Александр Гришин: игра Аббоса Файзуллаева за ЦСКА вселяет оптимизм

Александр Гришин: игра Аббоса Файзуллаева за ЦСКА вселяет оптимизм
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру полузащитника армейского клуба Аббосбека Файзуллаева в матче 23-го тура РПЛ-2023/2024 с воронежским «Факелом» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

«Я так понял, что Файзуллаеву дали отдохнуть после Кубка Азии. Он сыграл много матчей на международном турнире и не проходил предсезонку с ЦСКА. Поэтому тяжеловато начинал играть, и тренеры дали ему немножко передохнуть. Наверное, было другое функциональное состояние.

А сейчас в двух играх сыграл хорошо, и это вселяет оптимизм. Аббосбек — креативный футболист, благодаря которому строится игра ЦСКА на фланге атаки. Он молодец. Сейчас забил и отдал, а также в игре с «Балтикой» себя хорошо показал. Он набирает форму. Я думаю, что в ближайших матчах будет играть в основе», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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