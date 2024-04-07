Михаил Кержаков: если бы не вратарь «Балтики» Латышонок, счёт был бы 3:0

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о победе в матче 23-го тура чемпионата России с калининградской «Балтикой» (1:0).

«В первом тайме у «Зенита» было явное преимущество. Латышонок вытащил достаточное количество моментов. Если бы не он, то счёт был бы 3:0 и могли спокойно заканчивать игру. Но была нервозная вторая половины матча и концовка игры. Был скользкий счёт, поэтому каждая ошибка и случайность могла привести к пропущенному голу и потере очков. В воротах старался сохранять концентрацию до конца, подсказывать и делать свою работу.

После матча я поздравил Латышонка с хорошей игрой. Он молодец, играл супер», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.