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Михаил Кержаков: если бы не вратарь «Балтики» Латышонок, счёт был бы 3:0

Михаил Кержаков: если бы не вратарь «Балтики» Латышонок, счёт был бы 3:0
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о победе в матче 23-го тура чемпионата России с калининградской «Балтикой» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Педро – 42'    

«В первом тайме у «Зенита» было явное преимущество. Латышонок вытащил достаточное количество моментов. Если бы не он, то счёт был бы 3:0 и могли спокойно заканчивать игру. Но была нервозная вторая половины матча и концовка игры. Был скользкий счёт, поэтому каждая ошибка и случайность могла привести к пропущенному голу и потере очков. В воротах старался сохранять концентрацию до конца, подсказывать и делать свою работу.

После матча я поздравил Латышонка с хорошей игрой. Он молодец, играл супер», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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