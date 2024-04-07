Михаил Кержаков: игра покажет, насколько «Зенит» готов к матчу с «Краснодаром»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча 13 апреля пройдёт в Краснодаре.

— Насколько готовы к игре с «Краснодаром»?

— Игра покажет, — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 7 апреля, прошёл матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0. После 22 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 44 очка и вернулся на первое место в таблице, обойдя на одно очко «Краснодар».