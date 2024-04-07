«Динамо» — «Спартак»: Чавес реализовал пенальти на пятой минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте счёт открыл мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес, реализовав пенальти. В штрафной «Спартака» мяч попал в руку полузащитнику Наилю Умярову.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 21 матч. «Спартак» располагается на седьмой строчке, заработав 32 очка.