Игрок «Зенита» Мостовой: у нас есть проблемы с настроем на команды из второй части таблицы

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что сине-бело-голубые испытывают проблемы при игре с командами из второй части таблицы Российской Премьер-Лиги. Сегодня петербургский клуб обыграл «Балтику» (1:0) в 23-м туре чемпионата страны.

— Вы выходили на поле с конкретным заданием?

— Против меня играл Энрикес. Мне сказали, что надо быть повнимательнее, потому что «Балтика» играет в пять защитников, а он подключается.

— Насколько команда готова к ближайшим матчам?

— У нас есть проблемы с настроем на команды из второй части турнирной таблицы. Когда мы играем очень важные матчи, то мы хорошо настраиваемся. Думаю, каждый игрок понимает, что с «Краснодаром» у нас будет золотой матч, поэтому настраиваемся, — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.