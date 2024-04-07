Андрей Мостовой: я так смеялся, когда увидел видео, где Кузяев говорит на французском

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о прогрессе полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в изучении французского языка.

«Я так смеялся, когда увидел видео, где Кузяев говорит на французском. Анюков мне отправил и сказал: «Скинь в группу пацанам, пусть посмеются перед игрой». Честно говоря, он молодец, что старается», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 27 матчах за «Гавр» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

После 27 туров чемпионата Франции «Гавр» заработал 28 очков и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице.