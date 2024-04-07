Галактионов: «Локомотиву» было важно сбросить с себя отрицательный психологический фон

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 7 апреля. Она прошла в Грозном. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу железнодорожников.

«Это был очень важный матч. Эмоционально и психологически он получился немного нервозным. Нам можно было хладнокровнее распоряжаться эпизодами. Нельзя было терять простые мячи и давать сопернику вернуться в игру. Понятно, что удаление помогло владеть мячом. Главное — у нас были подходы, в первом тайме могли больше забивать. Благодарен команде за самоотверженность. После серии без побед очень важно было победить и сбросить с себя отрицательный психологический фон», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Сегодняшняя победа стала для «Локомотива» первой после пятиматчевой безвыигрышной серии. Московский клуб с 36 очками в 22 играх занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», потерпевший третье поражение подряд в РПЛ, находится на 12-й строчке, набрав 20 очков в 22 проведённых матчах.