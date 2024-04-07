«Балтика» не побеждает в гостях на протяжении 22 матчей в РПЛ

Сегодня, 7 апреля, прошёл матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

Таким образом, «Балтика» не побеждает в гостях на протяжении 22 матчей в РПЛ, включая все 11 матчей в этом сезоне. Только калининградцы ни разу не победили в гостях в текущем сезоне. Также «Балтика» не забивает в шести подряд матчах на выезде.

«Зенит», в свою очередь, проиграл лишь один из 27 матчей против новичков РПЛ с момента назначения Сергея Семака, включая 13 побед в 13 домашних матчах с командами, поднявшимися из Первой лиги.