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«Балтика» не побеждает в гостях на протяжении 22 матчей в РПЛ

«Балтика» не побеждает в гостях на протяжении 22 матчей в РПЛ
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Сегодня, 7 апреля, прошёл матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Педро – 42'    

Таким образом, «Балтика» не побеждает в гостях на протяжении 22 матчей в РПЛ, включая все 11 матчей в этом сезоне. Только калининградцы ни разу не победили в гостях в текущем сезоне. Также «Балтика» не забивает в шести подряд матчах на выезде.

«Зенит», в свою очередь, проиграл лишь один из 27 матчей против новичков РПЛ с момента назначения Сергея Семака, включая 13 побед в 13 домашних матчах с командами, поднявшимися из Первой лиги.

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