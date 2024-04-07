«Динамо» — «Спартак»: гости сравняли счёт на 74-й минуте

В эти минуты идет матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют московские «Динамо» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. Матч начался в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:1.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 74-й минуте матча забил нападающий «Спартака» Александр Соболев.
После 21 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 32 очка и расположился на седьмой строчке.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались в 9-м туре. В том противостоянии красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0.
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