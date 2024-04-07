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Динамо — Спартак. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Динамо» — «Спартак»: гости сравняли счёт на 74-й минуте

«Динамо» — «Спартак»: гости сравняли счёт на 74-й минуте
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В эти минуты идет матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют московские «Динамо» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. Матч начался в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

На 74-й минуте матча забил нападающий «Спартака» Александр Соболев.

После 21 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 32 очка и расположился на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались в 9-м туре. В том противостоянии красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0.

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