«Динамо» — «Спартак»: гости сравняли счёт на 74-й минуте

В эти минуты идет матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют московские «Динамо» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. Матч начался в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 74-й минуте матча забил нападающий «Спартака» Александр Соболев.

После 21 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 32 очка и расположился на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались в 9-м туре. В том противостоянии красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0.