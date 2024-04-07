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Тренер ЦСКА Федотов оценил разгромную победу армейцев над «Факелом»

Тренер ЦСКА Федотов оценил разгромную победу армейцев над «Факелом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над воронежским «Факелом» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 7 апреля 2024 года в Москве. Она завершилась со счётом 4:1 в пользу армейцев.

«С первых минут ощущалось, что играем с хорошей командой, которая качественно обороняется. В начале матча были заблокированы сразу три наших удара. В этот отрезок важно было забить, чтобы игра немного открылась, и после гола так и случилось. Думаю, это заслуженная победа — многое получалось, хорошо комбинировали и забивали», – приводит слова Федотова пресс-служба красно-синих.

Напомним, после 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 26 очков и на текущий момент занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге ЦСКА заработал 36 очков и располагается на четвёртой строчке.

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