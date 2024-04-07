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Динамо — Спартак. Прямая трансляция
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«Динамо» — «Спартак»: Соболев вывел красно-белых вперёд на 87-й минуте

«Динамо» — «Спартак»: Соболев вывел красно-белых вперёд на 87-й минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Спартак» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

На 87-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев оформил дубль. Ранее он отличился на 74-й минуте. На пятой минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Луис Чавес с пенальти.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 21 матч. «Спартак» располагается на седьмой строчке, заработав 32 очка.

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