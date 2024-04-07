Махачкалинское «Динамо» с минимальным перевесом обыграло «Енисей» в матче Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Динамо» из Махачкалы и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске (Республика Дагестан). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Симферополь). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник махачкалинцев Муталип Алибеков на 55-й минуте. Хозяева превзошли гостей по количеству ударов по воротам — 6-4 (5-1 по ударам в створ).

После этой игры в активе «Динамо» стало 44 очка. Дагестанская команда поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата, но имеет на одну игру больше идущих на третьем месте «Химок» (42 очка). «Енисей» набрал 33 очка в 25 матчах и расположился на девятом месте.