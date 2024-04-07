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Динамо (Махачкала) — Енисей — 1:0, результат матча 26-го тура Первой лиги 7 апреля 2024 года

Махачкалинское «Динамо» с минимальным перевесом обыграло «Енисей» в матче Первой лиги
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Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Динамо» из Махачкалы и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске (Республика Дагестан). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Симферополь). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 26-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Алибеков – 55'    

Единственный гол в матче забил защитник махачкалинцев Муталип Алибеков на 55-й минуте. Хозяева превзошли гостей по количеству ударов по воротам — 6-4 (5-1 по ударам в створ).

После этой игры в активе «Динамо» стало 44 очка. Дагестанская команда поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата, но имеет на одну игру больше идущих на третьем месте «Химок» (42 очка). «Енисей» набрал 33 очка в 25 матчах и расположился на девятом месте.

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