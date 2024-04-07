«Фенербахче» выставил на матч за Суперкубок Турции игроков 2005 и 2006 годов рождения

«Фенербахче» выставил на матч за Суперкубок Турции с «Галатасараем» игроков молодёжной команды. Это видно из состава стамбульского клуба, который опубликован на официальном сайте Турецкой футбольной федерации.

В эти минуты игра за Суперкубок Турции проходит в городе Шанлыурфа. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по московскому времени. Уже на первой минуте Мауро Икарди вывел «Галатасарай» вперёд.

С первых минут у «жёлтых канареек» вышли игроки 2005 и 2006 годов рождения. В запасе «Фенербахче» доступны четыре футболиста, включая вратаря (из молодежной команды).

Ранее в апреле на ассамблее «Фенербахче» было заявлено, что клуб бойкотирует игру за Суперкубок. В качестве альтернативного был предложен вариант с игрой молодёжного состава, который и был выбран в итоге.