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«Фенербахче» выставил на матч за Суперкубок Турции игроков 2005 и 2006 годов рождения

«Фенербахче» выставил на матч за Суперкубок Турции игроков 2005 и 2006 годов рождения
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«Фенербахче» выставил на матч за Суперкубок Турции с «Галатасараем» игроков молодёжной команды. Это видно из состава стамбульского клуба, который опубликован на официальном сайте Турецкой футбольной федерации.

В эти минуты игра за Суперкубок Турции проходит в городе Шанлыурфа. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по московскому времени. Уже на первой минуте Мауро Икарди вывел «Галатасарай» вперёд.

С первых минут у «жёлтых канареек» вышли игроки 2005 и 2006 годов рождения. В запасе «Фенербахче» доступны четыре футболиста, включая вратаря (из молодежной команды).

Ранее в апреле на ассамблее «Фенербахче» было заявлено, что клуб бойкотирует игру за Суперкубок. В качестве альтернативного был предложен вариант с игрой молодёжного состава, который и был выбран в итоге.

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