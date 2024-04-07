Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Спартак» играл до конца — счёт на табло

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение бело-голубых в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и закончилась победой красно-белых со счётом 2:1.

— Согласны, что «Спартак» не заслужил победу по тому, как складывалась игра?

— Счёт на табло. Они играли до конца, доигрывали свои эпизоды и взяли три очка, — передает слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.