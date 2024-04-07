Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил, что огорчён поражением в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«В игре со «Спартаком» получилось не как в последних матчах. То есть игра «Динамо» была неплохой. Мы увидели определённые улучшения. По крайней мере 60–70 минут команда играла хорошо. Что случилось потом и результат нас, конечно, сильно огорчает. Все расстроены, но двигаемся дальше и готовимся к следующей игре», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 22 матча. «Спартак» располагается на шестой строчке, заработав 35 очков. На первом месте находится «Зенит» (44).