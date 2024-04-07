Марцел Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении от столичного «Спартака» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 7 апреля. Она завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

«Я доволен игрой, нет только победы. Команда сыграла отличный матч, в защите всё было хорошо. Мы подарили «Спартаку» два гола.

У нас было много моментов во втором тайме, мы должны были забивать. Мы должны были реализовать свои контратаки, не хватало последнего удара», – передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.