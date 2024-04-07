Личка: хотел бы встретиться со «Спартаком» в Кубке. Может, наконец победим

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сообщил, что хочет ещё раз встретиться с красно-белыми.

«Я бы хотел ещё раз встретиться со «Спартаком» в Кубке. Но сначала надо победить «Оренбург». Если встретимся, может, наконец-то победим», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

В Кубке России 17 апреля «Спартак» сыграет ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ с «Зенитом». «Динамо» выступает в Пути регионов. 16 апреля команде предстоит гостевой матч 1/4 финала с «Оренбургом».