Марцел Личка раскрыл, что сказал Лещуку после игры со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался о том, что он сказал голкиперу команды Игорю Лещуку после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоялась 7 апреля. Она завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Лещук в минувшей игре допустил две результативные ошибки.

«В раздевалке я всех поблагодарил. Сказал Лещуку, что в жизни не бывает всё розовое. Да, два гола — вратарские, это были очень лёгкие мячи. Получилось как получилось. Сегодня мы подарили два гола «Спартаку». До первого гола у соперника не было моментов», – передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.