Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марцел Личка раскрыл, что сказал Лещуку после игры со «Спартаком»

Марцел Личка раскрыл, что сказал Лещуку после игры со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался о том, что он сказал голкиперу команды Игорю Лещуку после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоялась 7 апреля. Она завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Лещук в минувшей игре допустил две результативные ошибки.

«В раздевалке я всех поблагодарил. Сказал Лещуку, что в жизни не бывает всё розовое. Да, два гола — вратарские, это были очень лёгкие мячи. Получилось как получилось. Сегодня мы подарили два гола «Спартаку». До первого гола у соперника не было моментов», – передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

Материалы по теме
Марцел Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android