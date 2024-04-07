Личка: теперь чемпионская гонка для «Динамо» очень далеко. Надо не упустить третье место

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» высказался относительно шансов бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» победил, у них шесть очков отрыва. Для такой команды это достаточный запас, чтобы всё сделать спокойно. Да, у них матч с нами, с «Краснодаром», но для нас чемпионская гонка теперь очень далеко. Теперь надо думать о том, чтобы не упустить третье место, ведь все конкуренты выиграли», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 22 матча. «Спартак» располагается на шестой строчке, заработав 35 очков. На первом месте находится «Зенит» (44).