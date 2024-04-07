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Личка: теперь чемпионская гонка для «Динамо» очень далеко. Надо не упустить третье место

Личка: теперь чемпионская гонка для «Динамо» очень далеко. Надо не упустить третье место
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» высказался относительно шансов бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«Зенит» победил, у них шесть очков отрыва. Для такой команды это достаточный запас, чтобы всё сделать спокойно. Да, у них матч с нами, с «Краснодаром», но для нас чемпионская гонка теперь очень далеко. Теперь надо думать о том, чтобы не упустить третье место, ведь все конкуренты выиграли», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 22 матча. «Спартак» располагается на шестой строчке, заработав 35 очков. На первом месте находится «Зенит» (44).

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