Зиньковский ответил, получат ли игроки «Спартака» премиальные после победы над «Динамо»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о премиальных для футболистов команды после победы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1).

— После такой победы не пообещали премиальные?

— Нет. У нас так не говорят после матчей. У нас прописаны все премиальные, какие они есть, — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка после 22 сыгранных матчей.