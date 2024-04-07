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Зиньковский ответил, получат ли игроки «Спартака» премиальные после победы над «Динамо»

Зиньковский ответил, получат ли игроки «Спартака» премиальные после победы над «Динамо»
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Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о премиальных для футболистов команды после победы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

— После такой победы не пообещали премиальные?

— Нет. У нас так не говорят после матчей. У нас прописаны все премиальные, какие они есть, — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка после 22 сыгранных матчей.

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