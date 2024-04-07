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Абаскаль: характер формируется в таких играх. Я верю в наших футболистов

Абаскаль: характер формируется в таких играх. Я верю в наших футболистов
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«Невозможно одержать победу, проигрывая в счёте, если у команды нет должного настроя. Нам поставили абсурдный пенальти. Конечно, мы говорили на тренировках о настрое. Ребятам нужно получать зрелость через удары, у нас много молодых игроков. Я в них верю. Характер формируется во время таких игр», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 22 матча. «Спартак» располагается на шестой строчке, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка.

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