Абаскаль: характер формируется в таких играх. Я верю в наших футболистов

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1).

«Невозможно одержать победу, проигрывая в счёте, если у команды нет должного настроя. Нам поставили абсурдный пенальти. Конечно, мы говорили на тренировках о настрое. Ребятам нужно получать зрелость через удары, у нас много молодых игроков. Я в них верю. Характер формируется во время таких игр», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 22 матча. «Спартак» располагается на шестой строчке, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка.