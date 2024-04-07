Антон Зиньковский: не понимаю слов о замене Промеса, у меня другая роль на поле

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1), а также рассказал о том, испытывает ли он давление из-за отсутствия на поле нападающего красно-белых Квинси Промеса.

— Была обоюдоострая игра. В этом матче в концовке нам повезло больше. Хорошая игра: и «Динамо» хорошо играло, и мы старались хорошо выступить — у нас получилось.

— Есть ли недомолвки с Мединой по поводу стандартных положений?

— Есть обозначение, что мы вдвоём исполняем штрафные и угловые. Кому удобнее по позиции — тот исполняет.

— Чувствуешь ли на себе давление после того, как стал заменой Промесу?

— Я не понимаю слов о замене Квинси. Я понимаю, про что вы говорите, но у меня другая роль на поле. Каждому из играющих нужно брать на себя роль лидера и в совокупности восполнять Квинси. Потому что таких игроков, как Квинси, в нашем чемпионате очень мало, — передает слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 29 февраля 2024 года Квинси Промеса задержала полиция ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим нидерландца не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на игру с петербургским «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.