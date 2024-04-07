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Антон Зиньковский рассказал, почему после каждого матча ест финики

Антон Зиньковский рассказал, почему после каждого матча ест финики
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1) объяснил, почему по окончании каждой игры ест финики.

— Ты в каждом матче ешь финики. Это диета или тебе просто нравится?

— Просто нравится. Я люблю финики. Для нас для всех их готовят. После игры есть что-то мясное, но я, можно сказать, на диете, поэтому ем финики, — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, заработав 35 очков. «Динамо» занимает третье место. Команда набрала 38 очков за 22 матча. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка.

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